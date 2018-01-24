24 января ГИБДД Сургута проведет профилактическую акцию «Детское автокресло»

24 января 2018 года ГИБДД Сургута проведет профилактическое мероприятие «Детское автокресло». Акция направлена на предотвращение ДТП с участием детей. Во время мероприятия, которое начнется в 16:00 и продлится до 19:00, внимание автоинспекторов будет направлено на выявление нарушений требований к перевозке детей.

По данным ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту с начала 2018 года в городе произошло 3 ДТП с участием несовершеннолетних детей. Одно из них произошло с участием ребенка-пассажира, в котором юный пассажир получил телесные повреждения.