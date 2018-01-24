Почта России в Югре начала принимать платежи на дому

Почта России в Югре запустила в работу первые мобильно-платежные кассовые терминалы (МПКТ). Это означает, что теперь жители региона смогут оплатить коммунальные услуги и совершить другие виды платежей, не выходя из дома. Подразумевается, что услуга должна быть популярна у пенсионеров, людей с инвалидностью, а также жителей отдаленных населенных пунктов.

Ей уже воспользовались жители Ханты-Мансийска, Советского и Урая. В январе в эти три города поступило 50 новых смартфонов, работающих на базе отечественного программного обеспечения.

Согласно заявлению заместителя директора УФПС ХМАО – Югра по финансовому бизнесу Ангелины Лукояновой, в ближайшее время МПКТ появятся и в Сургуте, а также в Нижневартовске и Белоярском.

МПКТ – смартфоны с предустановленными приложениями, которые позволяют на дому у клиентов принимать платежи за услуги ЖКХ, услуги связи, оформлять страховку, оплачивать кредиты или другие услуги.