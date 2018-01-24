Киноленту «Смерть Сталина» лишили прокатного удостоверения за два дня до премьеры

Министерство культуры России приняло решение отозвать прокатное удостоверение британской сатирической комедии «Смерть Сталина», режиссёром которой выступил Армандо Ианнуччи, сообщает «Meduza».

Накануне состоялся закрытый показ фильма, на котором присутствовали деятели кино, а также члены общественного совета при Минкульте. После просмотра ленты многие из них высказались за заперт фильма.

«Основанием для отзыва, пояснили в Минкульте, стал подпункт «д» пункта 20 правил, касающихся прокатных удостоверений, утвержденных постановлением правительством РФ. Он гласит, что прокатное удостоверение может быть отозвано в случае «выявления при публичной демонстрации фильма материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации». Прокатчик обязан после получения отзыва в течение 30 рабочих дней вернуть в Минкультуры прокатное удостоверение», – сообщает ТАСС.