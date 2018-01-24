Провайдеры хотят иметь возможность самостоятельно ограничивать трафик сайтов

Согласно проекту Инфокоммуникационного кодекса, который должен заменить действующие законы в сфере ИТ и связи, операторы связи могут получить право выбирать, какой трафик передавать в приоритетном порядке, сообщает «РБК».

В проекте поднимается вопрос об отказе от принципа «сетевой нейтральности», который подразумевает, что доступ ко всем ресурсам осуществляется без ограничений, если публикуемая информация не запрещена законом. В следствии чего операторы должны пропускать трафик с одинаковой скоростью независимо от того, исходит он от небольшого сайта или сервиса-гиганта.

Однако в проекте Инфокодекса предусмотрен принцип сетевой нейтральности «в мягком трактовании». Это значит, что будет допускаться «разумное ограничение и контроль трафика». Например, оператор сможет управлять трафиком при перегрузке сети и предоставлять приоритетный доступ к собственному контенту или контенту партнеров, передавать в первую очередь данные, имеющие жизненно важный статус.

Отметим, что представитель Медиа-коммуникационного союза заявил, что «пока все обсуждения носят предварительный характер».