Самый кассовый фильм российского кинопроката покажут на телеканале «Россия 1»

Сопродюсер фильма, первый заместитель генерального директора ВГТРК Антон Златопольский заявил, что фильм «Движение вверх» покажут на телеканале «Россия 1» осенью 2018 года, сообщает «ТАСС».

«Движение вверх" - не только история про уникальную спортивную победу, "Движение вверх" - это повод для гордости за страну, за людей. Мы рады, что предоставили зрителям возможность испытать эту гордость, – сказал он. – "Движение вверх" увидят и телезрители. Премьера в эфире канала "Россия 1" состоится осенью 2018 года».

Отметим, что лента вышедшая в прокат 28 декабря стала самой кассовой картиной в истории российского кинопроката. Она собрала более 2 млрд рублей.

Фильм рассказывает о матче между сборными СССР и США в финале баскетбольного турнира XX летних Олимпийских игр 1972 года, которые проходили в Мюнхене.