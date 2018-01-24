Президенты России и Турции обсудили развитие событий в Сирии

Турецкий и российский президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили ситуацию в Сирии, сообщают «Ведомости» со ссылкой на турецкое информагентство «Анадолу».

По данным агентства лидеры обменялись мнениями по поводу турецкой операции «Оливковая ветвь», которая началась на севере Сирии, вблизи Африна. Помимо этого были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества. Они подтвердили «решимость предпринять совместные усилия для успешного открытия конгресса национального диалога по Сирии в Сочи».

«Путин и Эрдоган обменялись мнениями по ситуации в Сирии, в том числе на северо-западе страны в районе Африна в связи с проведением там вооруженными силами Турции военной операции. С обеих сторон акцентирована важность продолжения активной совместной работы по разрешению кризиса», – сообщается на сайте Кремля.