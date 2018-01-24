В Крыму откроют игорную зону

Игорная зона в Крыму должна открыться в сентябре 2019 года. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, сообщает «Интерфакс».

Для неё уже найден возможный участок, отмечает Аксенов. В настоящий момент обсуждается возможность строительства на участке, а также изучается геология.

По словам Аксенова оператор проекта уже выбран, однако его название он не раскрыл.

Напомним, что президент России Владимир Путин в июле 2014 года подписал закон создании игорных зон в Крыму и Сочи. В начале 2017 г. Аксенов заявил, что крупная российская компания вложит в создание игорной зоны в Крыму около 8 млрд руб.