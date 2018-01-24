«Ростелеком» стал обладателем функции оператора реестра доменов .ru и .рф

Координационный центр национального домена сети интернет передал функцию оператора реестра доменов структуре «Ростелекома», сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к центру.

Информацию также подтверждает руководитель центра Андрей Воробьев. «В конце прошлого года общее собрание учредителей Координационного центра доменов .ru и .рф приняло решение о передаче функции оператора реестров национальных доменов в структуру «Ростелекома», — заявил он, отметив, что протокол общего собрания был подписан уже в начале января.

Напомним, что ранее соответствующую функцию выполнял АО «Технический центр интернет» (ТЦИ), в котором 74,98% принадлежало КЦ, а еще 25,02% — Фонду развития интернет (ФРИ, управляет доменом .su).