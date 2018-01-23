​Региональному благотворительному фонду «Благо Дарю» в 2018 году — 10 лет

«Благо Дарю» - это старейший фонд Югре. Организатором его стал тогда еще общественный деятель и помощник депутата окружной думы Алексей Шипилов (ныне первый заместитель губернатора Югры). За эти годы сотни больных детей смогли пройти курсы реабилитации в здравницах страны, получить медицинское оборудование и восстановить здоровье. Кто-то начал ходить, сидеть, стал более осознанным или научился говорить, держать в руке карандаш.

Десятки акций и проектов было реализованы, среди основных – первая премия в области благотворительности в ХМАО «Седьмой лепесток», проект корпоративной благотворительности «Свой чужой ребенок», проект «Мечта ребенка + ваша помощь» и многие другие. Помимо сбора средств на лечение, проводятся мероприятия с детьми. С фондом сотрудничает большое количество жителей Сургута и более 200 бизнес организаций. Список партнеров расширяется, появляются люди и организации из других городов округа, есть партнеры из других регионов и столицы.