​Врачи Травмбольницы Сургута выполнили сложнейшую операцию

Пять часов подряд нейрохирурги Травматологической больницы Сургутаспасали мужчину из Радужного. Как сообщает пресс-служба медучреждения, пациент поступил в тяжелом состоянии. Диагностические исследования показали, что кровоснабжение головного мозга нарушено, выявлена редкая патология сосудистой системы.

«Необходимо было принимать решение: врачи Дмитрий Марченко и Екатерина Иванкова провели диагностику, которая показала, что у пациента крайне редкая патология. Нам предстояло восстановить нормальный кровоток по венозным синусам, а также устранить артериовенозную фистулу – это редкое патологическое соединение артерии и вены. Подобное неестественное сообщение сосудов в случае его сочетания с нарушением оттока венозной крови от головного мозга приводит, как правило, к гибели пациента.Такие операции по интракраниальной венозной ангиопластике со стентированием синусов твердой мозговой оболочки в России выполняются крайне редко, - прокомментировал врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница» Максим Бессмертных.

По словам врачей, патология вен в головном мозге пациента стала результатом нарушения сознания, отказа конечностей. Сегодня пациент чувствует себя хорошо, его наблюдают неврологи и нейрохирурги.

Как отметил главный врач БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница» Дмитрий Гарайс, данный случай – это результат эффективной работы телемедицинского проекта взаимодействия нейрохирургов и неврологов округа. Он состоит из нескольких этапов: оперативная онлайн-консультация с коллегами, а при экстренных случаях – немедленная транспортировка пациента в Инсультный центр Сургута.