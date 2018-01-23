Трое сургутян за сутки лишились 200 тысяч рублей, купив товары в интернете

Вчера к полицейским обратились трое сургутян, которые стали жертвами мошенников.

Как поясняли потерпевшие, в интернете на различных сайтах объявлений и в социальных сетях они хотели приобрести интересующие их товары. Лжепродавцы, получив предоплату или полную оплату, перестали выходить на связь. Общий материальный ущерб составил более 200 тысяч рублей.



Один из заявителей увидел на сайте объявление о продаже автомобиля, позвонил по указанному телефону и оправил 180 тысяч рублей в качестве брони.

Полицейские разыскивают мошенников.