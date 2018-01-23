Сургутян приглашают на первое заседание «Географического клуба»

Всех сургутян, кто интересуется географией нашего региона и хочет узнать побольше о его экологии, этнокультуре и истории, приглашают 25 января, в 17.30 в зал краеведения ЦГБ им. А.С. Пушкина.

Тут состоится первое организационное заседание «Географического клуба».

Как отмечают организаторы, ведущий Константин Груздев, руководитель проекта «Альпинисты 60-й параллели», член регионального отделения Русского географического общества представит мероприятия на 2018 год. О географических путешествиях и открытиях сургутян расскажет Андрей Прудников, руководитель клуба экстремальных видов спорта «Андреевский», исполнительный директор Сургутского отделения «Русского географического общества.

С уникальной серией книг «Великие русские путешественники» познакомит Галина Библая, зав. отделом краеведения ЦГБ.