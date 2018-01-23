Сургутян приглашают на первое заседание «Географического клуба»

Всех сургутян, кто интересуется географией нашего региона и хочет узнать побольше о его экологии, этнокультуре и истории, приглашают 25 января, в 17.30 в зал краеведения ЦГБ им. А.С. Пушкина.
Тут состоится первое организационное заседание «Географического клуба».
Как отмечают организаторы, ведущий
Константин Груздев, руководитель
проекта «Альпинисты 60-й параллели», член регионального отделения Русского
географического общества представит мероприятия на 2018 год. О географических
путешествиях и открытиях сургутян расскажет Андрей Прудников, руководитель клуба экстремальных видов спорта
«Андреевский», исполнительный директор Сургутского отделения «Русского
географического общества.
С уникальной серией книг «Великие русские путешественники» познакомит Галина Библая, зав. отделом краеведения ЦГБ.