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​Сургутяне могут оказать помощь погорельцам из поселка Лунный

22 января в поселке Лунный сгорел двухэтажный дом. Всего в доме проживали 11 человек, пять из которых – дети, сообщает управление по связям с общественностью и СМИ администрации Сургута.

«Принято решение разместить пострадавших в гостиницу на три дня, далее людям будут предоставлены две квартиры из резервного маневренного фонда города, минимальный набор мебели», – рассказал заместитель Главы города Алексей Жердев журналистам на брифинге в Администрации города 23 января.

По предварительным данным причиной пожара стала неисправность электропроводки в доме. Заместитель начальника первого отряда Федеральной противопожарной службы МЧС России по ХМАО-Югре Павел Груздев добавил, что ввиду позднего сообщения о пожаре дом был полностью уничтожен: «Второй этаж, крыша уже были охвачены огнем по прибытию пожарных служб».

Семья, чье имущество значительно пострадало в результате пожара, примет помощь от сургутян. Дополнительную информацию о нуждах погорельцев можно узнать в управлении по делам ГО и ЧС по тел: 52-40-42. Мебель, одежда, другие вещи принимаются также в Сургутском таджикском национально-культурном центре «Вахдат» по адресу: проспект Набережный, 4 Б, телефон: 90-40-28.

Добавим, с 1 по 22 января 2018 года в Сургуте зафиксировано 24 пожара, в которых погибли два человека, четверо получили травмы. Количество пожаров выросло на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В связи с этим, разработан план мероприятий по стабилизации обстановки с пожарами как в жилом фонде, так и в садово-огороднических товариществах. 25 января пройдет заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям. В течение месяца представители администрации города, УМВД, МСЧ будут проводить профилактические мероприятия.


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Сегодня в 17:07, просмотров: 266, комментариев: 1


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Комментарии:
вера
не нравится
Сегодня в 19:29
Молодцы , надо людям помогать.

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