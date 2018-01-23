​«Легионеры» Югры готовятся к Чемпионату России по баскетболу на колясках

В Ханты-Мансийске начала подготовку к Чемпионату России сборная команда автономного округа по баскетболу на колясках «Легион Югры».

Тренировочный сбор проходит с 22 по 27 января на базе спорткомплекса Центра адаптивного спорта Югры и СК «Дружба».

По словам тренера Светланы Авдюхиной, основной упор во время сборов будет сделан на общую физическую подготовку, оттачивание тактических приемов игры и на сплоченность команды.

«Команда «Легион Югры» сформировалась в 2014 году в Нягани. Легионеры являются постоянными участниками открытых турниров Всероссийского общества инвалидов, — комментирует директор Центра адаптивного спорта Югры Михаил Вторушин. — В дальнейшем мы будем еще активнее развивать этот вид спорта и проводить подготовительные сборы в разных муниципалитетах округа. Это позволит ребятам с инвалидностью попробовать себя в баскетболе на колясках и в будущем, возможно, пополнить ряды легионеров. Так, например, в Ханты-Мансийске учебно-тренировочные мероприятия с командой проходят паралимпиец Дмитрий Бичуков и Владислав Кириакиди».

Чемпионат России по баскетболу на колясках пройдет с 14 по 20 февраля в г. Раменском. Честь автономного округа будут отстаивать 10 атлетов, самым молодым из которых является Илья Куроптев, заканчивающий в нынешнем году 11-й класс. К команде он присоединился в ноябре прошлого года, ранее спортсмен активно занимался футболом и баскетболом, выступал в составе школьной команды. «О секции узнал от своего классного руководителя, — рассказывает Илья. — Буквально на следующий день созвонился с тренером и пришел в зал, где меня очень тепло встретили члены сборной. Впереди - первые старты всероссийского уровня, надеюсь быть полезным нашей команде».