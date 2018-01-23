​Ты не пройдешь! Банк «Точка» заблокировал запасной счет фонда Навального

Запасной счет фонда «Пятое время года», при помощи которого финансируется кампания оппозиционного политика Алексея Навального, был закрыт банком «Точка», входящим в группу «Открытие». Это случилось сразу после того, как «Альфа-банк» закрыл основной счет фонда. Все они ссылаются на решение Мещанского суда, который вообще ликвидировал финансовую структуру Навального, но руководитель его штаба Леонид Волков полагает, что все это незаконно. Правда, сейчас это уже мало кого волнует.