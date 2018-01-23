​«Мамонты Югры» Морозов и Марченко в составе российской сборной сыграют против в США

Тренерский штаб сборной России U18 во главе с Александром Зыбиным определился со списком хоккеистов для подготовки к Турниру пяти наций, сообщает пресс-центр Федерации хоккея России. Сегодня к сбору в Новогорске приступили 28 игроков, в числе которых нападающие «Мамонтов Югры» Кирилл Марченко и Иван Морозов.

Утром 5 февраля россияне отправятся в США, где с 13 февраля будет проходить Турнир пяти наций. В преддверии турнира, 9 февраля в Плимуте российская сборная проведет выставочный матч против сборной США. Всего сборная России проведет четыре игры - против сборных Финляндии, Чехии, США и Швеции.