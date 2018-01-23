​СМИ: некий высокопоставленный чиновник рекомендует российским спортсменам отказаться от Олимпиады

Некий помощник президента, чье имя не называется, «в мягкой форме» рекомендовал российским спортсменам отказаться от поездки в Пхенчан на Олимпиаду, пишет newsru.com со ссылкой на спортивного агента Андрея Митькова. По его информации, высокопоставленный чиновник проводит встречи с руководителями федераций с месседжем об отказе от главного спортивного события, но только чтобы «это было решением спортсменов».

Как известно, в Москве прошли переговоры между МОК и российским комитетом, после чего стало известно, что несколько звезд нашей сборной не получили приглашения в Пхенчан – среди них Антон Шипулин, Виктор Ан и Сергей Устюгов.