Кумиром ХХ века для россиян стал Юрий Гагарин. А где же Сталин и Путин?

ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян о том, кого они считают кумиром ХХ века.

Первое место с 35% опрошенных занял летчик-космонавт Юрий Гагарин. За ним следуют Владимир Высоцкий (28%), маршал Георгий Жуков (27%), Иосиф Сталин (22%), Александр Солженицын (14%). В десятку также вошли Лев Толстой, Майя Плисецкая, Владимир Ленин, Андрей Сахаров, Ирина Роднина.

Вы удивитесь, но Владимира Путина в этом списке нет. Наверное, потому, что речь идет о фигурах XX века, который нынешний президент активной политической работой на федеральном уровне «зацепил» лишь на несколько месяцев 1999 года.