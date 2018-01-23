Ключевые спортсмены из российской сборной, которая выступит на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом, не получили приглашения в Пхенчан. Среди них, в частности, звезда отечественного биатлона Антон Шипулин, шорт-трекист (бывший гражданин Кореи, к слову) Виктор Ан и лучший лыжник-югорчанин Сергей Устюгов. Об этом пишет «Эхо Москвы» со ссылкой на вице-президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова. Тот также заявляет, что эти спортсмены не были замешаны в допинговых скандалах, поэтому их неприглашение на Олимпиаду необоснованно. По этому поводу наши чиновники будут обращаться с претензиями в МОК.
Топовые российские спортсмены не получили приглашения на Олимпиаду. Среди них — югорчанин
Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter
Сегодня в 13:57, просмотров: 119, комментариев: 0