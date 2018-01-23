В Сургуте состоится первый международный молодежный научно-практический форум «Нефтяная столица»

Международный молодежный научно-практический форум «Нефтяная столица» состоится 8 и 9 февраля в Сургутском государственном университете. Форум направлен на развитие прикладной науки в сфере нефтегазовой отрасли, консолидацию ученых и специалистов России и других стран для поддержки молодежной науки, развитие инновационного пространства, привлечение инвестиций и реализацию готовых проектов.

Двухдневную программу форума откроет пленарное заседание с участием Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Натальи Комаровой, доктора геолого-минералогических наук, академика РАН Алексея Конторовича, представителей Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства энергетики РФ и ведущих мировых экспертов.

В программу мероприятий форума включены Международная научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов «Технологии будущего нефтегазодобывающих регионов», круглые столы с ведущими экспертами ТЭК.

На площадке форума состоится первая специализированная выставка инновационных проектов в сфере топливно-энергетического комплекса «Инновации. Развитие - 2018». Свои идеи и разработки в области ТЭК на выставке представят российские и иностранные инновационные предприятия, научно-исследовательские институты, образовательные учреждения, а также индивидуальные изобретатели - авторы инновационных проектов в сфере ТЭК.

В рамках выставки пройдет Конкурс инновационных проектов. Конкурс проводится по следующим направлениям: нефтегазовые технологии, промышленные технологии и технологии безопасного производства, биомедицинские технологии и технологии для жизни. Конкурсная комиссия будет оценивать проекты по следующим критериям: коммерческий потенциал, техническая реализуемость, новизна, практическая значимость, апробация, внедрение в производство и экологичность. Проектам-победителям конкурса будет предоставляться финансовая поддержка.

Организаторами Международного молодежного научно-практического форума «Нефтяная столица» выступают: Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация г. Сургута, БУ ВО «Сургутский государственный университет», АНО "Интеллектуальный Клуб, Союз «Торгово-промышленная палата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Партнеры: ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.», ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», ООО «Газпром трансгаз Сургут», АО «СибурТюменьГаз».

Подробная информация о форуме на сайте www.oilcapital.admhmao.ru