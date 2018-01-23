​Яровая настаивает на досудебной блокировке «опасных» сайтов, а Милонов – на регистрации в соцсеях по паспорту

Зампред Госдумы Ирина Яровая заявила о работе над законопроектом о внесудебной блокировки сайтов, побуждающих подростков совершать опасные для жизни противоправные действия, пишут «Ведомости». Это реакция на серию нападений школьников в Перми, Челябинской области и Улан-Удэ на прошлой неделе. Ранее уже был принят законопроект Яровой по защите детей от склонения к суициду.

«После удаления сайта с запрещенным контентом тут же появляются «зеркала». Законопроектом предлагаем удалять такие копии в течение одного дня», – объяснила цель поправок их автор. Этими же поправками Яровая предлагает Роскомнадзору немедленно уведомлять правоохранителей о появлении такого контента. «Мы обязаны пресечь саму вероятность совершения таких преступлений в отношении детей, зомбирования лжеромантикой преступлений и дать правоохранителям и уполномоченным органам эффективный механизм противодействия и, главное, предупреждения такой угрозы», – заявила Яровая.

Еще один законопроект на резонансную тему внес депутат Виталий Милонов: он снова предложил ввести регистрацию в социальных сетях только по паспорту, но это не находит поддержки среди его коллег по фракции.

Однако председатель комитета по информационной политике Леонид Левин заявил, что законопроект пока рано комментировать, потому что он только направлен на отзыв. «Трагедии, произошедшие в Пермском крае и Бурятии, при всей их чудовищности, не должны лишать нас здравого смысла… В этой связи нецелесообразно вводить дополнительное законодательное регулирование», – заявлял депутат еще на прошлой неделе.