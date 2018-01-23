Прокуратура Сургута закончила проверку инцидента в 46 школе, где на учеников упало окно

Прокуратура Сургута закончила проверку по факту травмирования учащихся школы №46 — в октябре прошлого года на двоих учеников упали створки окна во время урока по физкультуре.

Проверка показала, что на протяжении длительного времени руководством школы не предпринимались меры по ремонту здания, что и привело к инциденту.

Прокуратура вынесла в адрес главы города представление, которое рассмотрено и удовлетворено, приняты меры к устранению нарушений.

Школа и директор привлечены к административной ответственности.