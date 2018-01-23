В Югре появится представитель губернатора в Молодежной палате при Думе округа

Сегодня в правительстве округа состоится отбор кандидата в представители губернатора Югры в Молодежной палате (Молодежном парламенте) при Думе автономного округа шестого созыва, сообщает пресс-служба региона.

Сейчас на эту должность претендуют 13 югорчан. Как отмечается, представитель главы региона в окружной Думе будет на общественных началах обеспечивать взаимодействие Натальи Комаровой с Молодежным парламентом, исполнительными органами государственной власти, осуществлять иные функции в целях реализации прав и законных интересов молодежи автономного округа.