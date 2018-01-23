​Наталья Комарова встретилась с активом ОНФ в Сургуте

Вчера в Сургуте состоялась встреча губернатора Югры Натальи Комаровой с активом регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию».

Участники встречи обсудили доступность и качество оказания медпомощи в округе, отметив, что ситуация по обеспечению югорчан льготными лекарствами за последнее время значительно улучшилась. Также положительная оценка была дана реализации проектов в сферах образования и культуры. Обсудили на встрече и благоустройство территорий, качество дорог, инклюзивное образование и другие вопросы.