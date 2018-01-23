Доля россиян, пользующихся интернетом, увеличилась на четверть за последние пять лет

74 процента россиян пользуются интернетом, следует из отчета Левада-центра. По его данным за последние пять лет доля россиян пользующихся интернетом выросла на 26 процентов.

При этом 52 процента опрошенных заявили, что пользуются социальными сетями более чем несколько раз в неделю. Количество респондентов, заявивших, что не когда не пользовались соцсетями, составило 41 процент.

Самой популярной социальной сетью среди опрошенных оказалась Вконтакте (65 процентов), на второй позиции Одноклассники 63 процента. Третью строчку занял Инстаграм (23 процента).

69 процентов опрошенных заявили, что люди выкладывают слишком много информации о себе в интернет.