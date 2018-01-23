​Пять крупнейших банков России по объему активов

Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» провело анализ и подготовило рейтинг крупнейших банков России по объему активов на 1 декабря 2017 года.

Первую позицию занял Сбербанк, объем активов составил 24,113 трлн рублей. На второй строчек расположился Банк ВТБ, объем активов 9,730 трлн рублей. Закрывает тройку лидеров Банк ГПБ с объемом активов в 5,729 трлн рублей.

В первую десятку также вошли: ВТБ 24, АО «Россельхозбанк», НКО НКЦ (АО), АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО «Промсвязьбанк».

Отметим, что Сургутнефтегазбанк в данном рейтинге поднялся на 3 пункта и занимает 40 позицию. Объемом активов составил 249,1 млрд рублей.