Госдума рассмотрит вопрос о запрете регистрации детей до 14 лет в социальных сетях

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает запретить детям до 14 лет регистрироваться в социальных сетях без письменного согласия их законных представителей, сообщают «РИА Новости».

Автором документа выступил депутат от «Единой России» Виталий Милонов. Он уверен в необходимости внесения поправок в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также в Кодекс об административных правонарушениях.

Новые законопроект предполагает, что при регистрации в соцсети пользователь будет обязан в электронной форме представить документ удостоверяющий личность. Это позволит установить фамилию и возраст пользователя. Для детей не достигших возраста 14 лет предусмотрены особые правила: родители, усыновители или опекуны должны дать письменное согласие на создание аккаунта.

Порядок идентификации будет определять владелец соцсети. Если он нарушит требования к регистрации, то его оштрафуют: физическое лицо на сумму до пяти тысяч рублей, должностное — до 50 тысяч рублей, юридическое — до миллиона рублей.