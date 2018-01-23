​Российским спортсменам не дали задать вопросы Родченкову на слушаниях в CAS

Российских конькобежцев Артема Кузнецова, Александра Румянцева и Ольгу Фаткулину лишили возможность задать вопросы информатору Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорию Родченкову, который дал показания во время рассмотрения Спортивным арбитражным судом (CAS) апелляций спортсменов, сообщает «ТАСС» со ссылкой на Фаткулину, которая дала комментарии журналистам после окончания заседания.

«Нам задавали вопросы на русском, был переводчик, который все переводил, – рассказала Фаткулина. – Нас прекрасно слушали и давали время подумать, и задавали простые, спокойные вопросы. Мы держались молодцом, адвокаты нас похвалили». Однако по ее словам российские спортсмены не смогли у него ничего спросить.

Отметим, что слушания по делам российских спортсменов, среди которых победители и призеры Олимпиады в Сочи будут продолжаться до 27 января, решения будут вынесены не ранее 30 января.