Медведев утвердил стратегию, которая снизит смертность на дорогах до нулевой отметки

На сайте кабмина появилась информация о том, что премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил стратегию снижения смертности на дорогах.

Согласно опубликованному документу в России ежегодно гибнет свыше 13 человек на 100 тысяч населения. Для примера в Дании это 2,7, в Германии – 3,9.

Новая стратегия предусматривает, что к 2024 году этот показатель не должен превышать 4 человек на 100 тысяч, а к 2030 году впервые вводится цель нетерпимости смертности на дорогах. Это подразумевает, что смертность на дорогах должна быть нулевой или стремится к ней.

«Для этого есть все возможности, включая современные способы организации движения, некоторые возможности искусственного интеллекта, возможности нового транспорта, который будет появляться и будет более безопасным для граждан», – отметил вице-премьер России Игорь Шувалов.