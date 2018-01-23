Россияне перешли с водки на фруктовое вино

По итогам 2017 года розничные продажи плодовых и фруктовых вин в России выросли на 71,8 процента, а продажи водки упали на 16,6 процента, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный союз защиты прав потребителей.

В минувшем году было продано 67,5 млн декалитров водки (падение продаж на 16,6 процента), шампанских и игристых вин — 15,988 млн декалитров (падение продаж на 27,3 процента), виноградных вин — 47,4 млн декалитров (падение продаж на 7 процентов).

Напитков крепостью до 25 градусов было продано 2,551 млн декалитров (на 43,4 процента меньше, чем в 2016 году), свыше 25 градусов — 5,3 млн декалитров (на 25,8 процента меньше).

Отношение россиян осталось неизменно только к коньяку и бренди: таких напитков было продано 10,2 млн декалитров (продажи снизились всего на 1,1%). Что же касается плодово-фруктовых вин, то в 2017 году их было продано 10,3 млн декалитров, что говорит о рекордном росте в 71,8 процента.