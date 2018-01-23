Двое Тюменцев вошли в список доверенных лиц Путина

Накануне Центральная избирательная комиссия России утвердила представленный ей дополнительный список доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина, сообщает «Ура.ру».

В данный список вошли два представителя из Тюмени. Общественница Марина Бакулина — директор первого и самого крупного частного детского сада Тюмени, Детского развивающего центра речевой направленности «Ступеньки», создатель и президент Тюменской Ассоциации детских развивающих центров. А также кандидат медицинских наук Альберт Юсупов, вошедший в 2017 году в состав инициативной группы, которая в Москве выдвинула Владимира Путина кандидатом в президенты России.