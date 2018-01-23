В Нефтеюганске мужчина умер от переохлаждения возле больницы

Житель Нефтеюганск умер возле медучреждения. По данному факту проводится проверка, сообщает «РБК Тюмень».
Тело 33-летнего мужчины было найдено на территории, прилегающей к медицинскому учреждению.
«По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате переохлаждения. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в СУ СКР региона.
Отметим, что в регионе наблюдается аномальные морозы. Среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на 15 ºС и более.
О инвестиционных проектах Сургутского района расскажет зампредседателя комитета экономразвития Елена Мельникова // ONLINE 28 апреля в 10.00