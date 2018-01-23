В Югре усилили меры безопасности из-за сильных морозов

Вследствие сильных морозов в Югре губернатор округа Наталья Комарова поручила органам местного самоуправления муниципальных образований совместно с Главным управлением МЧС России по Югре, окружным Управлением МВД России усилить меры безопасности граждан, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

На дорогах будут подготовлены передвижные пункты обогрева. Автотранспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, перевозящим пассажиров по межрегиональным, межмуниципальным, муниципальным маршрутам регулярных перевозок, дали рекомендацию проводить такие перевозки с учетом низких температур. «Особое внимание уделять безопасности граждан»,– подчеркнуто в документе.

Все силы и средства автономного округа переведены в режим повышенной готовности.