В администрации Сургута произошли кадровые изменения

С 7 февраля 2018 года Олег Пухтеев вступает на должность начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации Сургута.
Ранее он занимал должность заместителя начальника данного структурного подразделения.
С 7 февраля 2018 года Олег Пухтеев вступает на должность начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации Сургута.
Ранее он занимал должность заместителя начальника данного структурного подразделения.
Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter
Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться
О инвестиционных проектах Сургутского района расскажет зампредседателя комитета экономразвития Елена Мельникова // ONLINE 28 апреля в 10.00