​В 25-м микрорайоне сургутяне весь вечер искали школьника. Нашли!

Сергей Федотов 2008 года рождения сбежал после ссоры с мамой ориентировочно в 16:13 -16:20. Мог находиться в районе улицы Геологической, проспекта Пролетарский. Волонтеры группы «Поиск пропавших детей – Сургут» обошли десятки подъездов, магазины, дворы, распространили информацию в родительских группах. Мальчик, по словам волонтеров, уже убегал. Был найден в торговом центре. По последней информации мальчика нашли возле магазина «Помидорка», родители едут за ним.