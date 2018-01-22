​Фонд, при помощи которого Навальный собирал пожертвования, ликвидирован

Фонд «Пятое время года», который был инструментом для сбора денег оппозиционным политиком Алексеем Навальным, был ликвидирован Мещанским судом Москвы. Соответствующий иск подал Минюст, пишет «Эхо Москвы».

Разумеется, команда Навального будет опротестовывать решение суда. Напомним, что оппозиционер при помощи этой структуры собрал 245 млн рублей за последние 13 месяцев. Эти деньги он направил на развитие системы избирательных штабов, поддержание собственной инфраструктуры протопартии, а также содержание аппарата многочисленных работников.