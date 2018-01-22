​Дмитрий Медведев придумал, как снизить смертность на дорогах России до нулевого уровня

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ, который приведет к спасению десятков тысяч жизней в год – по крайней мере, на бумаге. Это стратегия безопасности дорожного движения, которая подразумевает снижение смертности в ДТП почти в три раза за шесть лет и почти до нуля к 2030 году. Сейчас у нас на дорогах умирают 13 человек на 100 000 населения в год, то есть в четыре раза больше, чем у передовых стран.

Для этого потребуется более четкая система организации дорожного движения, подключение к делу искусственного интеллекта, безопасного транспорта, штрафование за опасное вождение и так далее. Но в конечном итоге, возможно, в России пойдут по более привычному пути и просто запретят транспорт — тогда смертность на дорогах резко упадет.