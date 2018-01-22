На автодороге «Сургут – Нижневартовск» в минувшие выходные экипажи ДПС спасали от холода водителей

11 раз за минувшие выходные сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому району приходили на помощь участникам дорожного движения, которые оказались в плену мороза. Экипажи ДПС патрулировали дороги намеренно, дабы выявить заглохшие автомобили, нуждающихся в тепле и связи, топливе, собщает управление МВД РФ по ХМАО-Югре.

Так, на 98 км автодороги «Сургут – Нижневартовск» сотрудники экипажа госавтоинспекциии района заметили на обочине автомобиль. Оказалось, «Toyota Corolla» заглохла. «Из-за поломки коробки передач остановились, экипаж уже подъехал, убрали транспортное средство с проезжей части, людей эвакуировали в ближайшее кафе и уже в дальнейшем эвакуировали транспортное средство», — рассказал командир ОР ДПС ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому району Фанис Файзуллин.

На этой же трассе в выходные произошло ДТП . Автомобиль «Ниссан» при совершении обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Фиат Альбеа». Травмы получили водитель и 12-летний пассажир «Фиата», которые не были пристегнуты ремнями безопасности.

Госавтоинспекция Сургутского района еще раз напоминает, при возникновении неприятностей на дороге Вы можете круглосуточно обращаться за помощью в ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому району: (8-3462) 42-21-06 или 112 – этот номер доступен, даже если Вы находитесь вне зоны вашей мобильной сети, при отсутствие денег на счету, а также при заблокированной и отсутствующей сим-карте в телефоне.