​В поселке Белый Яр два порыва теплосетей: на ул. Горького и ул. Лесная

Как сообщили в аварийно-диспетчерские службе МУП «ТО УТВиВ, на сегодняшний день в г.п. Белый Яр зафиксировано два порыва теплосетей: на улице Горького и на ул. Лесной. Причина аварии – понижение температуры наружного воздуха до 42 градусов. По словам диспетчеров, жителям домов этих улиц ничего не угрожает: перекрывать теплоснабжение не понадобилось, порывы произошли в теплокамерах. Ремонтные бригады пока не рискуют устранять аварии на морозе, приступят к работе завтра.

Напомним, Белый Яр — один из самых проблемных поселков района не только ввиду большого количества балков, но и 90-процентного износа инженерных сетей. Минувшим летом там удалось частично заменить наружный участок теплотрассы, однако в силу недостаточного финансирования и короткого срока, отведенного на летние ремонтные кампании, у коммунальщиков еще не одну зиму будут возникать внеплановые выезды на объект.