​На улице Профсоюзов коммунальная авария // ФОТО

Читатели siapress.ru прислали фотографии, на которых видно большое задымление возле ТЦ «Агора». Хотя внешне это больше похоже на пары от прорыва теплотрассы, нежели на дым от пожара. Подробности ЧП уточняем, сообщим позже.

UPD.17:11. Комментарий "ГТС"

"Возле ТЦ «Агора» произошел функциональный отказ трубопровода Dy 325 мм. магистральной сети теплоснабжения. В данный момент на месте работают аварийные бригады «Городских тепловых сетей».

Никаких последствий для населения города Сургута данный функциональный отказ не несет, так как ограничение теплоснабжения жилого фонда не коснулось. Аварийные бригады перекрыли подачу воды на поврежденном участке и запитали объекты, находящиеся в зоне функционального отказа, с обратного трубопровода" — сообщает пресс-служба "ГТС".