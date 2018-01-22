Очень убедительный «развод»: мегионец перевел мошенникам 785 тысяч за полтора месяца

К полицейским Мегиона обратился 66-летний местный житель, который сообщил, что стал жертвой мошенников — они похитили у него 785 тысяч рублей.

Мужчина рассказал, что в ноябре прошлого года ему позвонили с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником прокуратуры и сообщил, что продавцы, у которых пенсионер ранее приобретал БАДы, оказались мошенниками. Сейчас злоумышленники пойманы и всем гражданам, находившимся в списке их покупателей, полагается компенсация в размере 580 тысяч рублей за некачественные добавки. После мужчине поступил звонок от сотрудника банка, который должен был осуществить перевод денежных средств. Но, чтобы выполнить данную операцию, необходимо было заплатить комиссию в размере пяти процентов, которую потерпевший и перевел на неизвестный счет.

На этом звонки от злоумышленников не закончились. На протяжении полутора месяцев незнакомцы под теми или иными предлогами просили потерпевшего перечислить различные суммы, обещая выплату денег. В результате за этот период времени мегионец перевел им 785 тысяч рублей.

Сейчас полицейские ищут мошенников.