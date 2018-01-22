Сургутян приглашают позвонить на Всероссийскую горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ

Сегодня в стране начала работу Всероссийская горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ. До 5 февраля специалисты Управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ по телефонам горячих линий и в консультационных пунктах для потребителей будут консультировать всех желающих по различным вопросам, касающимся профилактики гриппа. Специалисты службы расскажут, где можно сделать прививку, об эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ, о клинике, диагностике ОРВИ и гриппа. Сотрудники ведомства готовы предоставить рекомендации для родителей, как уберечь детей от простудных инфекций, озвучить правила использования масок и другие меры профилактики инфекционных заболеваний.

С вопросами по профилактике гриппа и ОРВИ сургутянам и жителям Сургутского района можно обратиться по телефону (3462) 246-077.