​Самый дорогой пакетный тур в прошлом году обошелся россиянам в 8,5 млн рублей

Самым дорогим пакетным туром на российском рынке в прошлом году стал пятнадцатидневный тур по Транссибирской магистрали из Москвы в Пекин с остановками в исторических и культурных центрах нашей страны, а также Монголии и Китая. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, стоимость такого отдыха составила 8,5 млн рублей (для восьми человек).

На втором месте — поездка на остров Маврикий для шести человек на 11 ночей в пятизвездочный отель общей стоимостью 6,16 млн рублей, на третьем месте — 30-дневный морской круиз из Лос-Анджелеса в новозеландский Окленд с посещением Гавайских островов стоимостью 5,4 млн рублей, сообщает ТАСС.

Стоит отметить, что корпоративные туры в рейтинг не вошли.