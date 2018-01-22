Актировки в Сургуте школы используют для усиления мер безопасности

После серии нападений в российских школах в сургутских образовательных учреждениях прошли совещания, назначены дежурные для проведения ежедневных обходов территории школы, проведен инструктаж с вахтерами и охраной. На руку учителям установившиеся в регионе морозы: занятия всех параллелей отменены. В том числе не учатся и студенты учреждений среднего профобразования. Для старшей параллели повсеместно проведены классные часы на тему личной безопасности. Классные руководители попросили родителей в обязательном порядке вклеить фото ребенка в дневник, в школах, где введены пропуска, идет их проверка. Также родителей предупредили, что зайти в ОУ можно будет только с паспортом и разовым пропуском. Также усилены посты охраны в дошкольных учреждениях. Несмотря на мороз и жалобы родителей все дополнительные выходы и входы закрыты.