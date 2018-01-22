​Барсовчанка не обратила внимание на предупреждения в смс и лишилась 90 тысяч рублей

К полицейским Сургутского района обратилась жительница Барсово 1981 года рождения — ее на 90 тысяч рублей обманули мошенники.

Как пояснила потерпевшая, на ее сотовый телефон пришло СМС, что с банковской карты на другой счет переведено 9 400 рублей. В сообщении был указан номер, куда можно позвонить, что женщина и сделала. Мошенница представилась сотрудником банка и сообщила, что операцию можно отменить, для этого нужно назвать пароли, которые ей сейчас будут приходить в СМС. Несмотря на то, что в сообщении было указано, что пароли могут запрашивать только мошенники – женщина называла комбинации цифр и с ее счета было списано около 90 тысяч рублей.