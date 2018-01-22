Госдуме предложили автоматически узаконивать гражданские браки через два года или пять лет

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий ввести в Семейный кодекс РФ понятие «фактические брачные отношения».

Под этим подразумевается, что незарегистрированные отношения — гражданский брак — приравнивается к официальному союзу через пять лет совместного проживания пары, либо через два года при наличии общего ребенка/детей. По прошествии указанных сроков у пары появляются права и обязанности супругов, предусмотренных семейным и гражданским законодательством со всеми вытекающими правовыми последствиями.