​Сургутским НКО предлагают поучаствовать в конкурсе на гранты администрации

Сургутские некоммерческие организации могут принять участие в конкурсе по предоставлению грантов от администрации города. Лучшие проекты, запланированные к реализации в 2018 году, будут поддержаны из бюджета.

Прием документов осуществляется управлением по связям с общественностью и средствами массовой информации (ул. Энгельса, 8, кабинет 125, тел.: 522-285, 522-194) с 22 января по 20 февраля ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9 до 13 и с 14 до 17, в понедельник – до 18.

Каким требованиям должны соответствовать НКО для участия в конкурсе, и какие документы необходимо предоставить, можно посмотреть на сайте муниципалитета.