Следователи Югры выяснят, почему инвалида-колясочницу выставили из автобуса на мороз

Следователи Югры начали проверку после сообщений в СМИ о том, как кондуктор высадила инвалида-колясочницу на мороз. Следователи заинтересовались возможным нарушением прав женщины, заявили в пресс-службе регионального ведомства, сообщает «Ura.ru».

«СМИ сообщают, что жительнице Ханты-Мансийска, инвалиду 1 группы, пришлось выйти из рейсового автобуса на 27-градусный мороз, поскольку кондуктор не принимала во внимание удостоверение инвалида и требовала предъявить проездной документ, либо оплатить проезд. Оказавшись на улице, женщина поскользнулась и упала, после чего ее стали мучать боли в ногах и позвоночнике. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, действиям кондуктора будет дана правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в СУ СК РФ