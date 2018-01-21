В Югре из автобуса на мороз высадили женщину-инвалида первой группы

В Югре из автобуса на мороз высадили женщину-инвалида первой групп Викторию Швецову. Информация появилась в одной из групп Вконтакте, накануне вечером.

«Кондуктор автобуса посчитав бессрочное удостоверение недостаточным основанием для бесплатного проезда. С утра я поехала в церковь «Знамение» по ул. Калинина. Обратно решила уехать на маршрутке или автобусе от ОКБ, о чем сильно пожалела. Я инвалид 1-й группы, колясочник (стыдно упоминать об этом, но я не в целях вызвать жалость к себе, Боже упаси!). Поскольку коляска в снегу буксует, я на свой страх и риск вышла на костылях.

Скользко, холодно (было на тот момент —27), но я всегда считала себя сильной. Забралась кое-как в автобус, ступеньки скользкие, костыли и угги скользят как на катке. Но, слава Богу, влезла и с облегчением села, место уступили добрые люди. Приготовила инвалидское удостоверение, где моё фото с печатью и чётко указано, что я инвалид 1-й группы бессрочно, а стало быть — проезд бесплатный. Социальный проездной я просто еще не получила, не успела. Да и не было проблем, на автобусах №№ 2, 4, 1 и 1А нареканий не было, ездила по удостоверению.

Подошла контролер, я поздоровалась и предъявила документ, пояснила, что на днях получу социальный проездной.Контролер Елена Барабанова повела себя не просто цинично и по-хамски, а просто бесчеловечно. Начала требовать либо оплату, либо социальный проездной, проигнорировав более серьезное удостоверение, заменяющее билет! Люди начали возмущаться, предлагали заплатить за меня. Но не в деньгах же дело! Я поблагодарила пассажиров и отказалась, встав у выхода, чтобы как «безбилетнице» выйти на следующей остановке. Е. Барабановой, видать, это все было по барабану, она и ухом не повела.

С помощью пассажиров я опять же кое-как выползла на снег. Мороз крепчал, слезы замерзли, честное слово, на лице! Автобус уехал, я прошла несколько шагов, костыли «поехали», и я больной спиной грохнулась на лед (ул. Пионерская). Людей — никого! Женщина случайно мимо на авто проезжала, подняла меня и отвезла в ОКБ, а потом домой.

Последствия падения оказались ужасны, боли возобновились в ноге (я ее вывихнула) и в позвоночнике, который у меня изрезан вдоль и поперек. Не удивлюсь, что ноги могут снова отказать после такого полета. Но тогда уж будет суд!

Я позвонила в диспетчерскую, рассказала всё это. Диспетчер была в шоке. В понедельник будет разговор с руководством ОАО «АТП». Контролер, видимо, не подозревала, что я не только калека, но и член Союза журналистов России с 30-летним стажем. И скандал грядет вселенский! Ну а если бы на моем месте оказалась не журналист, не депутат, а беззащитная старушка? Или для контролера Елены Барабановой люди на костылях — это существа второго сорта? Ведь я явно видела, что унижать меня при всех ей доставляло удовольствие! Она прямо-таки упивалась своей, хотя и ограниченной, но властью! И по сути опозорилась сама и подставила весь коллектив АТП! Высадить женщину на костылях (которая предъявляла документ!) на 27-градусный мороз, на снег и лед — это как???

Блин, я в 1995-м из Чечни живой вернулась (работала там в первую чеченскую войну репортером) не для того, чтобы тупо убиться в мирном городе на скользком тротуаре!!!

Прошу прощения за негатив и такой длинный пост. Я не жалею себя, не плачусь. Но не хочу, чтобы то же самое произошло с другими людьми! И я не успокоюсь, пока Барабанова не будет уволена! На ее место, уверена, найдется достойный человек, у нас многие в поисках работы. Статья на эту тему, а также соответствующие письма будут направлены в вышестоящие инстанции и в СМИ, а также на ОТРК «Югра».

У нас добрый город, много очень хороших, добрых людей, которые часто помогают мне. А эта дама — позор не только для АТП, но и для Ханты-Мансийска! Просьба не удалять и не замазывать фамилию контролёра! Всё должно быть прозрачно и честно, я честный и прямой журналист, люди меня просто не поймут и подумают, что я чего-то боюсь, не называя прямо фамилию! Я ничего и никого не боюсь, сразу предупреждаю! И унижать себя не позволю! И не позволю, чтобы вот такие люди цинично издевались над жителями нашего самого лучшего города!»