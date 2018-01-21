Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала состав национальной команды на Олимпийские игры

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала состав национальной команды на Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане, сообщает «Интерфакс».

Представителями женской команды станут Алина Загитова, Евгения Медведева, Мария Сотскова и Станислава Константинова (запасная), сообщается на официальном сайте ФФККР. У мужчин в Южную Корею поедут Дмитрий Алиев, Михаил Коляда и Александр Самарин (запасной).

В соревнованиях пар выступят Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Ксения Столбова и Федор Климов, а также Наталья Забияко и Александр Энберт. Запасные: Кристина Астахова и Алексей Рогонов.

В танцах на льду Россию представят следующие дуэты: Екатерина Боброва \ Дмитрий Соловьев, Александра Степанова \ Иван Букин. Запасные - Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.